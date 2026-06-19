Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Eine Verriegelungsfunktion garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger aus, wenn saubere Luft nicht mehr garantiert werden kann. Wenn der Filter nicht umgehend ausgetauscht wird, schaltet die Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft das Gerät aus und sperrt es, um eine sekundäre Kontamination durch einen verschmutzten Filter zu verhindern. Wir garantieren Ihnen jederzeit saubere Luft.