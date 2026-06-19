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  • Jederzeit saubere Luft
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Eingestellt

AC HEPA

AC4158/00

Jederzeit saubere Luft

Der HEPA-Aktivkohlefilter filtert sowohl ultrafeine Partikel, Allergene, Bakterien und Viren als auch ein breites Spektrum an schädlichen Gasen, einschließlich Formaldehyd, heraus. Der Hochleistungsfilter wurde in Zusammenarbeit mit Experten aus Deutschland entwickelt.

Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit saubere Luft

  • Entfernt ultrafeine Partikel bis 0,02µm

Filtert ultrafeine Partikel größer als 20 Nanometer* heraus

* In Kombination mit dem HEPA-Filter filtert der MultiCare Filter ultrafeine Partikel mit einer Größe von mehr als 20 Nanometer aus der Luft heraus, einschließlich Bakterien, Staub, Allergenen und einigen Viren. Laut Publikationen der Weltgesundheitsorganisation sind die Viren der Vogelgrippe und der Influenza sowie Legionellen größer als 20 Nanometer.

Die Warnfunktion informiert Sie, wenn der Filter ausgetauscht werden muss

Die Warnfunktion bei vollem Filter warnt Sie sofort, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgetauscht werden muss, weist Sie die Warnfunktion bei vollem Filter darauf hin, den Filter zu ersetzen oder zu reinigen.

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Eine Verriegelungsfunktion garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger aus, wenn saubere Luft nicht mehr garantiert werden kann. Wenn der Filter nicht umgehend ausgetauscht wird, schaltet die Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft das Gerät aus und sperrt es, um eine sekundäre Kontamination durch einen verschmutzten Filter zu verhindern. Wir garantieren Ihnen jederzeit saubere Luft.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO), haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen, Hepatitisviren sowie das SARS-Coronavirus eine Größe von über 0,02 Mikrometer.