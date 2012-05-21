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Eingestellt
AE6790/00
Digitales Radio für unterwegs
Superkompaktes digitales Taschenradio mit 20 Programmspeichern und automatischer Abstimmung.
Digitaler UKW/MW-Tuner
20 Programmspeicherplätze
Stereokopfhörer
Akkubetrieben
Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.9
von 5
28
Bewertungen
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
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03/01/2012
Nederland
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10/12/2011
España
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