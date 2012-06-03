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Eingestellt
AJ3121/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
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3.5
von 5
28
Bewertungen
celtes29
03/06/2012
België
appareil pratique et facile d'utilisation
appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.
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Diese Bewertung wurde für AJ3121 Radio-réveil verfasst
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Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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julleke
21/09/2012
België
Verifizierter Käufer
zeer goede eigenschappen
zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio
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