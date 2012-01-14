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Arrêté
AJ3121/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
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3.5
sur 6
28
Avis
dgouel
14/01/2012
France
Radio reveil Philips
Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Radio-réveil
celtes29
03/06/2012
België
appareil pratique et facile d'utilisation
appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Radio-réveil
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Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Radio-réveil
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3121 Klokradio