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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ215N/12

4

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Blau

  • 3 W

  • Digitaler Tuner

UKW-Stereotuner

20 voreingestellte Sender

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Vorteile

Great reception

Nachteile

Nothing

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Diese Bewertung wurde für AZ215S CD Soundmachine verfasst

Datum der Verwendung 2019-05-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Verwendung 2019-05-30

18/04/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

zier er leuk uit

de radio en cd speler werken goed de kleur is goed alles werkt naar behoren

Vorteile

zier er leuk uit

Nachteile

geen

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Diese Bewertung wurde für AZ215S CD-soundmachine verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-18

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Diese Bewertung wurde für AZ215S CD-soundmachine verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-18

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

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