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Eingestellt

Pedi AdvancedElektrische Fußfeile

BCR430/00

4.3

| (45) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh

Mit dem Philips Pedi Advanced haben Sie samtweiche Füße von der Ferse bis zu den Zehen. Dank des praktischen Griffs und der einzigartigen rotierenden Scheibe lässt sich die Hornhaut von der Ferse bis zu den Zehen mühelos, präzise und sanft entfernen.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Ultra-Präzisionsscheibe

Weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh

  • Mit äußerst präziser Kante

  • Rotierende Scheibe

  • Nass/trocken

  • Kabellos und wiederaufladbar

Einzigartige rotierende Scheibe für weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh

Einzigartige rotierende Scheibe für weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh

Die einzigartige rotierende Scheibe mit äußerst präziser Kante verleiht Ihnen weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh. Die rotierende Scheibe und präzise Kante ermöglichen Ihnen eine genaue, mühelose und sanfte Hornhautentfernung sowohl in großen als auch kleineren Bereichen.

Sanfte Behandlung für Ihre Haut

Sanfte Behandlung für Ihre Haut dank des natürlichen Minerals Korund, das in die Scheibe eingearbeitet ist.

Preisgekröntes Design

Preisgekröntes Design

Preisgekröntes ergonomisches Design ermöglicht das einfache Erreichen von Ferse und Zehen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.3

von 5

45

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

19/01/2019

Suisse

Suisse

Einfach "der Hammer" dieses Gerät, sagt die Frau !

Es gibt kein besseres Gerät auf dem Markt ! - sehr gründliche und hautschonende Pflege - Schleifscheiben jederzeit als Ersatz erhältlich - gutes Handling - fühl und sichtbares Ergebnis (unschlagbar) - Hornhaut ist Vergangenheit ! Gekauft im Fachhandel in der CH (mit Beratung)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/08/2018

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt!!!!!!!!!

sehr nützliches Produkt zu Hause und im Urlaub, einfach zu bedienen, gut reinigt Füße Ich empfehle!!!!!!!!

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Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/05/2020

Nederland

Nederland

Deze is echt fijn

Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-06

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