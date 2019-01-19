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Eingestellt
Weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh
Mit dem Philips Pedi Advanced haben Sie samtweiche Füße von der Ferse bis zu den Zehen. Dank des praktischen Griffs und der einzigartigen rotierenden Scheibe lässt sich die Hornhaut von der Ferse bis zu den Zehen mühelos, präzise und sanft entfernen.
Mit äußerst präziser Kante
Rotierende Scheibe
Nass/trocken
Kabellos und wiederaufladbar
Die einzigartige rotierende Scheibe mit äußerst präziser Kante verleiht Ihnen weiche Füße von der Ferse bis zum Zeh. Die rotierende Scheibe und präzise Kante ermöglichen Ihnen eine genaue, mühelose und sanfte Hornhautentfernung sowohl in großen als auch kleineren Bereichen.
Sanfte Behandlung für Ihre Haut dank des natürlichen Minerals Korund, das in die Scheibe eingearbeitet ist.
Preisgekröntes ergonomisches Design ermöglicht das einfache Erreichen von Ferse und Zehen.
4.3
von 5
45
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Opelmonza
19/01/2019
Suisse
Einfach "der Hammer" dieses Gerät, sagt die Frau !
Es gibt kein besseres Gerät auf dem Markt ! - sehr gründliche und hautschonende Pflege - Schleifscheiben jederzeit als Ersatz erhältlich - gutes Handling - fühl und sichtbares Ergebnis (unschlagbar) - Hornhaut ist Vergangenheit ! Gekauft im Fachhandel in der CH (mit Beratung)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst
Alex22
29/08/2018
Deutschland
tolles Produkt!!!!!!!!!
sehr nützliches Produkt zu Hause und im Urlaub, einfach zu bedienen, gut reinigt Füße Ich empfehle!!!!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile verfasst
Hanjer
06/05/2020
Nederland
Deze is echt fijn
Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-06