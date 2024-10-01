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ThermoShield Advanced
30 % schnelleres Trocknen*
25 % gleich bleibende Hitze
Wasserionen, Mineralionen 8-fach Ionen
Das System mit zwei Sensoren misst kontinuierlich die Temperatur im Raum und passt die Trocknungstemperatur 24.000 Mal*** pro Sitzung an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen. Erleben Sie eine um 25 % gleichmäßigere**** Trocknungstemperatur in jeder Umgebung.
Die innovativen Lüfterflügel und das speziell entwickelte Heizelement sorgen dafür, dass Ihr Haar in nur 4 Minuten***** trocknet.
Feuchtigkeitsspendende Technologie für weiches, gesund aussehendes Haar. Die Wasserionen-Technologie erzeugt über 1000 Mal mehr Wasserinhalte als ohne Ionenerzeuger.
4.6
von 5
117
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Mandi2978
01/10/2024
Suisse
Einfach super! 😊
Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie verfasst
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Vorteile
leise, sanft zum Haar
Nachteile
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
vs. Philips Haartrockner BHD002
im Vergleich zum Philips MoistureProtect HP8280
Basierend auf einer durchschnittlichen Trocknungszeit von 4 Minuten
im Vergleich zu Philips BHD510
Basierend auf mittellangem Haar (40 cm) einer mitteleuropäischen Person unter Laborbedingungen bei höchster Geschwindigkeits- und Hitzestufe. Tatsächliches Ergebnis kann variieren.
Mineralische Ionen nach 6 Monaten UV-Bestrahlung
im Vergleich zur obersten Stufe HP8232/20
im Vergleich zu Philips MoistureProtect HP8281, wobei die Trocknungszeit bei höchsten Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen verglichen wird
Philips MoistureProtect HP8280 in höchster Stufe