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Eingestellt

StraightCareVivid Ends Straightener

BHS675/00

4.9
| (26) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Lassen Sie Ihr Haar erstrahlen
Der Vivid Ends Straightener ist unser erster Haarglätter, der für den Schutz Ihrer empfindlichen Haarspitzen entwickelt wurde. Dank unserer erstklassigen SplitStop-Technologie können Sie wunderschön gestyltes Haar mit gesund aussehenden Spitzen genießen!
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Bis zu 95 % weniger Spliss*

Lassen Sie Ihr Haar erstrahlen

  • mit SplitStop-Technologie

  • zur Vorbeugung gegen Spliss

  • Ionisierungsfunktion

  • Keratinveredelung

SplitStop-Technologie für ultimative Vorbeugung gegen Spliss

SplitStop-Technologie für ultimative Vorbeugung gegen Spliss

Unser Geheimnis für die ultimative Vorbeugung gegen Spliss ist die neue SplitStop-Technologie. Es handelt sich dabei um eine einzigartige Kombination aus einem UniTemp-Sensor und Keramikplatten mit guter Gleitfähigkeit, die Ihr Haar schützen. Der UniTemp-Sensor schützt Ihr Haar vor unnötiger Hitze, und unsere Styling-Platten sorgen für eine minimale Reibung: die ultimative Vorbeugung gegen Spliss.

UniTemp-Sensor für schön gestyltes Haar mit weniger Hitze

UniTemp-Sensor für schön gestyltes Haar mit weniger Hitze

Der UniTemp-Sensor schützt Ihr Haar davor, dass es hohen Temperaturen ausgesetzt wird, indem eine gleich bleibende Stylingtemperatur für eine verbesserte Leistung bereitgestellt wird: Erhalten Sie die gleichen Ergebnisse mit einer niedrigeren Temperatureinstellung von 20 °C**. Für ein perfektes Styling mit gesund und lebendig aussehenden Spitzen.

Keratinveredelung für bessere Pflege

Keratinveredelung für bessere Pflege

Keratin ist das Hauptkriterium für starkes, gesundes, wunderschönes Haar. Das Keramik wurde mit Keratin angereichert und sorgt somit für eine noch bessere Pflege für Ihr Haar.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.9

von 5

26

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.

Vorteile

Schonend

Nachteile

Noch keins festgestellt

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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst

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30/03/2022

France

France

Verifizierter Käufer

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Vorteile

lisse parfaitement

Nachteile

RAS

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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst

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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst

09/11/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Vorteile

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Nach Simulation einer zweijährigen Verwendung des Haarglätters bei 200 °C bei durchschnittlichem Haar eines Europäers, splissfreies Haar

  2. Haartemperatur und Kundentest im Vergleich mit HP8344