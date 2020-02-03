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Eingestellt
mit SplitStop-Technologie
zur Vorbeugung gegen Spliss
Ionisierungsfunktion
Keratinveredelung
Unser Geheimnis für die ultimative Vorbeugung gegen Spliss ist die neue SplitStop-Technologie. Es handelt sich dabei um eine einzigartige Kombination aus einem UniTemp-Sensor und Keramikplatten mit guter Gleitfähigkeit, die Ihr Haar schützen. Der UniTemp-Sensor schützt Ihr Haar vor unnötiger Hitze, und unsere Styling-Platten sorgen für eine minimale Reibung: die ultimative Vorbeugung gegen Spliss.
Der UniTemp-Sensor schützt Ihr Haar davor, dass es hohen Temperaturen ausgesetzt wird, indem eine gleich bleibende Stylingtemperatur für eine verbesserte Leistung bereitgestellt wird: Erhalten Sie die gleichen Ergebnisse mit einer niedrigeren Temperatureinstellung von 20 °C**. Für ein perfektes Styling mit gesund und lebendig aussehenden Spitzen.
Keratin ist das Hauptkriterium für starkes, gesundes, wunderschönes Haar. Das Keramik wurde mit Keratin angereichert und sorgt somit für eine noch bessere Pflege für Ihr Haar.
4.9
von 5
26
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
susy-h1
03/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.
Vorteile
Schonend
Nachteile
Noch keins festgestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst
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kiri3030
30/03/2022
France
Verifizierter Käufer
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Vorteile
lisse parfaitement
Nachteile
RAS
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst
Symoon
09/11/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Vorteile
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nachteile
Geen
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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst
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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst
Nach Simulation einer zweijährigen Verwendung des Haarglätters bei 200 °C bei durchschnittlichem Haar eines Europäers, splissfreies Haar
Haartemperatur und Kundentest im Vergleich mit HP8344