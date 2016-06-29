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Eingestellt

izzy Kabelloses Multiroom-System

BM50B/10

3.8

| (32) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Wandmontage

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Bluetooth®

  • mit MULTIPAIR

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

32

Bewertungen

29/06/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

1A Gerät

Passt super in unseren Zimmer Design und Leistung sind gut aufeinander abgestimmt. Die Verbindung über Bluetooth ist sehr einfach und intuitiv. Auch die Erwiterung auf andere Boxen ist ein Kinderspiel und genau die richtige Erweiterungsmöglichkeit, wenn mehr Leistung gefragt sein sollte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

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13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Alles was man braucht!

Ich selber nutze den BM50B/10 und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM50B kann so einiges. Von Bluetooth, USB oder AUX verfügt das Gerät auch über ein CD Spieler der sich Oberhalb befindet. Weiterhin gibt es eine Radiofunktion sowie die Funktion die Sender zu speichern. Exzellent finde ich, dass man die Möglichkeit hat den BM50B an die Wand zu montieren um so Platz zu sparen. Wahlweise gibt es auch die Möglichkeit einen Fuß zu montieren. Der Sound ist phänomenal. Sauber, klar und das trotz hoher Lautstärke. Ich kann nicht mehr dazu sagen bis auf das es sich lohnt und der Preis angemessen ist!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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