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Eingestellt

izzyKabelloser Multiroom-Lautsprecher

BM7B/10

3.5

| (13) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher BM7 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Bluetooth®

  • 30 W RMS-Leistung

  • NFC

  • izzylink™ für Multiroom

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

13

Bewertungen

01/05/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!

Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

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29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Box mit einem tollen Bass

Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr

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Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

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25/04/2016

Deutschland

Deutschland

Großer Sound auf kleinem Raum!

Eingangs sei erwähnt dass ich sowohl den BM7B, die anywhere BM6B und die Anlage BM60B besitze. Der multiroom speaker izzy anyroom bekommt von mir, wie die anywhere ebenfalls die volle Punktzahl! Das tolle schlichte Design, welches sich durch die komplette Serie zieht, passt so ziemlich in jede Einrichtung. Soundsysteme allerart sind schon längst nicht mehr nur funktional, gerade die Optik ist sehr wichtig geworden. Der Sound ist nur zu loben! Der Speaker erreicht eine enorme Lautstärke und und verliert auch in den sehr lauten Stufen nicht an Qualität! Wirklich super. Einzeln beschallt er gut über mehrere Räume hinweg. Kann meines Erachten mit großen Namen mithalten. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der Anlage BM60B, an den Boxen anbieten. Dennoch bin ich sehr zufrieden und kann den Kauf nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

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