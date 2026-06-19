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  • Maximaler Platz auf dem Schreibtisch
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Client-Montagehalterung

BS4B1927B/00

Maximaler Platz auf dem Schreibtisch

Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch, und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.

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Maximaler Platz auf dem Schreibtisch

  • für Philips SmartErgoBase

Einfache Komplettlösung

Diese einfache Client-Wandhalterung ermöglicht eine kostengünstige, einfache Arbeitsplatzlösung ohne Kabelsalat für All-in-one-Desktops, die Umgebungen mit wenig Platz voll nutzt.

Einfache Einrichtung und Bedienung

Die Client-Halterung passt genau auf die preisgekrönte Philips SmartErgoBase für kommerziell genutzte Monitore und ermöglicht eine einfache PC- und Thin-Client-Montage.

Universelles 100-mm-VESA-Montagemuster

Branchenübliche VESA-Montagebohrungen garantieren eine Montagekompatibilität mit den meisten PCs mit kleinem Formfaktor und Thin-Clients.

Technische Daten

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