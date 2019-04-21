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6 x effektivere Reinigung
Die Mini-Gesichtsreinigungsbürste mit Rotationstechnologie – so kompakt, so leicht zu verwenden. Sie ist perfekt für Ihre tägliche Hautpflege geeignet, ganz egal, wo Sie gerade sind.
Rotationstechnologie
Pflege
1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung
1 Intensitätsstufe
Die Rotationsbewegung entfernt diese Unreinheiten schnell und dennoch sanft, indem sie diese einfach abbürstet und die Haut ist tiefenrein reinigt.
Dank der Rotationstechnologie und der 17.000 seidig weichen Borsten der normalen Reinigungsbürste erhalten Sie 6 x bessere Reinigungsergebnisse für eine weiche und strahlende Haut.
Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist effektiv bei Verunreinigungen, aber dennoch sanft zu Ihrer Haut. Dank der seidig weichen, dünnen und dichten Borsten gleitet sie bei der Reinigung sanft über die Haut für höchsten Komfort. Die VisaPure Mini Gesichtsreinigungsbürste ist so sanft, dass Sie sie zweimal täglich verwenden können.
Auszeichnungen
4.6
von 5
183
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
tinamateska
21/04/2019
Suisse
super
Das Produkt ist sehr gut, man kann es überall mitnehmen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure BSC111/06 Mini-Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Userin55
22/03/2019
Suisse
Tolles Produkt!
Bereits nach 2 Wochen hatte ich ein sichtbar verbessertes Porenbild. Den Akku musste ich erst nach 3 Wochen das erste Mal aufladen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Kate40
15/03/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Die Mini-Gesichtsreinigungsbürste reicht völlig aus
Handlich, praktisch und kann überall mithin genommen werden, da sie so klein ist. Toll finde ich auch, dass alle verschiedenen Bürstenköpfe kompatibel sind und somit genutzt werden können.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zur Reinigung von Hand. Die Daten sind abrufbar.