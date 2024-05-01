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Entfernt Schmutzpartikel für gestraffte und erfrischte Haut
Verschmutzung und Stress können die Haut müde, fahl und schlaff aussehen lassen. Zudem altert die Haut schneller. VisaPure Advanced ist eine 3-in-1 Behandlung, die Ihre Haut von dem Schmutz der Stadt und dem Stress befreit. Reinigen Sie Ihre Haut, und bringen Sie sie zum Strahlen.
Angepasste DualMotion-Technologie
Reinigung, Massage, Frische Haut
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Haut, die heute mit Verschmutzungen und Müdigkeit zu kämpfen hat, ist nicht nur vorübergehend müde und schlaff, sondern sie altert auch vorzeitig. Unsere Anti-Pollution-Bürste kombiniert einen mit Bambus veredelten Aktivkohleschwamm mit seidig glatten Borsten und entfernt selbst kleinste Schmutzpartikel. Wenn Verschmutzungen nicht gründlich von der Haut entfernt werden, verbleiben sie auf der Haut, dringen tief ein und beeinträchtigen die Kollagenproduktion.
Aktivkohle ist bekannt für ihre hervorragende Saugfähigkeit und Reinigungseigenschaften. Die Aktivkohle unserer Bürste ist natürlich und stammt aus karbonisiertem Bambusholz.
Mit der einzigartigen Kombination aus Borsten und einem mit Kohle veredelten Schwamm kann die Bürste auch die kleinsten Schmutzpartikel entfernen und sorgt so für eine hervorragende und dennoch sanfte Reinigung.
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Snesha
01/05/2024
Suisse
Man merkt einen Unterschied nach der Behandlung.
Das beste Gerä für die Gesichtsreinigung und Massage, welches ich je gekauft habe. Die Haut ist viel praller und straffer. Man hat sogar einen kleinen Liftig-Effekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Redbelt
16/04/2019
Suisse
Ich liebe mein VisaPure
Ich benutze mein VisaPure jeden Morgen und Abend nur mit Wasser und bin hell begeistert. Die Haut ist richtig rein und es hat noch ein tolles Design. Die Programme sind super auf die Aufsätze abgestimmt. Einziger Nachteil: Mit dem Reinigungsaufsatz kann das Handstück nicht in den Ständer gestellt werden, muss ihn jedes Mal entfernen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Susanna
17/08/2018
Suisse
Möchte ich nicht mehr missen
Ich bin total begeistert von dieser Bürste. Meine Haut ist nach der Reinigung wirklich sauber. Das bekommt man mit der Reinigung von Hand wirklich niemals hin. Ich reinige auch meinen Hals und mein Dekolleté mit der Bürste und benutze den Bürstenkopf für sensible Haut. Meine Haut fühlt sich jetzt weicher und ebener an. Nach meiner Produktregistrierung hatte ich ziemlich schnell den versprochenen Ersatzbürstenkopf im Briefkasten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
92 % der Frauen bestätigen dies, VPA HPT, n= 86, 2014, China und Deutschland.