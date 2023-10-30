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Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT3900A/00

3.1

| (9) Bewertungen

Musik nonstop

Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay horst du durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.

Alle Vorteile anzeigen

Musik nonstop

  • 4 W, 8 Stunden

  • Großer Bluetooth-Bereich

  • Wasserfest, staubdicht

  • USB-Trageriemen inklusive

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und du kannst über den Lautsprecher sprechen.

Hochleistungsfähiges DuraFit Material

Hochleistungsfähiges DuraFit Material

Der Lautsprecher ist mit dem DuraFit Material ummantelt und bietet funktionale und ästhetische Vorteile. Die oberen Gummiüberlagerungen decken einen passenden, farblich abgestimmten Stoff ab. Das rutsch- und kratzfeste sowie abwaschbare Material bietet zusätzlichen Schutz. Das einzigartige Rhombus-Mesh-Muster bietet ein hochmodernes, raffiniertes Design.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion kannst du Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt deine Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

9

Bewertungen

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2021-10-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Vorteile

estetica materiali durata qualita' audio

Nachteile

nessuno per ora

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Vorteile

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Nachteile

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst

Datum der Verwendung 2020-08-06

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Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst

Datum der Verwendung 2020-08-06

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