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    • Erstaunlich samtiger Schaum Erstaunlich samtiger Schaum Erstaunlich samtiger Schaum

      Milk Twister Milchaufschäumer

      CA6500/63

      Deine Tasse Kaffee wird noch interessanter

      • Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken
      • Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen
      • Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos
      • Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck
      • Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis
      Alle Vorteile ansehen

      Milk Twister Milchaufschäumer

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      Milk Twister
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      Milk Twister

      Milchaufschäumer

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      recurring payment

      Erstaunlich samtiger Schaum

      Der Philips Milchaufschäumer bietet dir die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers kannst du köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.
      Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken

      Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken

      Nicht nur für eine Vielzahl köstlicher heißer und kalter Kaffeerezepte wie Cappuccino und Latte, sondern auch für leckere Milchgetränke wie Milchtee.

      Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen

      Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen

      Der Philips Milchaufschäumer muss beim Reinigen dank der Antihaftbeschichtung nur abgespült und mit einem Handtuch abgewischt werden.

      Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

      Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

      Mit einem Fassungsvermögen von 120 ml reicht der mit dem Philips Milk Twister zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.

      Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis

      Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis

      Der Milchaufschäumer schäumt Milch immer mit der idealen Temperatur und Geschwindigkeit auf. Und dank des innovativen Aufschäumers ist das Ergebnis stets cremiger und gleichzeitig steifer Milchschaum.

      Heißer und kalter Milchschaum für eine Vielzahl an Kaffeerezepten

      Heißer und kalter Milchschaum für eine Vielzahl an Kaffeerezepten

      Mit dem Milchaufschäumer hast du die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten zu Hause zuzubereiten und zu genießen, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.

      Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen

      Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen

      Der Milchaufschäumer kann problemlos von der Basis angehoben werden, um den Milchschaum in die Tassen zu füllen, und aufgrund des runden Anschlusses kann er genau so einfach wieder abgestellt werden.

      Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck

      Der Milchaufschäumer bietet mit nur einem Tastendruck eine leichte Bedienung.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Milchaufschäumer
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Garantie
        2 Jahre
        Spülmaschinenfest
        Nein

      • Technische Daten

        Leistung
        420–500 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        49 Hz
        Fassungsvermögen
        120 ml
        Aufschäumdauer
        130 s

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        128 mm
        Produktbreite
        128 mm
        Produkthöhe
        194 mm
        Produktgewicht
        0,79 kg
        Verpackungslänge
        151 mm
        Verpackungsbreite
        151 mm
        Verpackungshöhe
        217 mm

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

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