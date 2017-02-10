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Milk Twister
Milchaufschäumer
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Erstaunlich samtiger Schaum
Der Philips Milchaufschäumer bietet dir die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers kannst du köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.
Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken
Nicht nur für eine Vielzahl köstlicher heißer und kalter Kaffeerezepte wie Cappuccino und Latte, sondern auch für leckere Milchgetränke wie Milchtee.
Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen
Der Philips Milchaufschäumer muss beim Reinigen dank der Antihaftbeschichtung nur abgespült und mit einem Handtuch abgewischt werden.
Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos
Mit einem Fassungsvermögen von 120 ml reicht der mit dem Philips Milk Twister zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.
Magnetisches Aufschäumen für ein ultimatives Schaumerlebnis
Der Milchaufschäumer schäumt Milch immer mit der idealen Temperatur und Geschwindigkeit auf. Und dank des innovativen Aufschäumers ist das Ergebnis stets cremiger und gleichzeitig steifer Milchschaum.
Heißer und kalter Milchschaum für eine Vielzahl an Kaffeerezepten
Mit dem Milchaufschäumer hast du die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffeerezepten zu Hause zuzubereiten und zu genießen, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee.
Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen
Der Milchaufschäumer kann problemlos von der Basis angehoben werden, um den Milchschaum in die Tassen zu füllen, und aufgrund des runden Anschlusses kann er genau so einfach wieder abgestellt werden.
Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck
Der Milchaufschäumer bietet mit nur einem Tastendruck eine leichte Bedienung.