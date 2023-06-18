Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente

Mit der Philips ESee CAM200 lassen sich Videos und Fotos ganz einfach aufnehmen und mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit mit anderen teilen. Blättern Sie auf dem 7,6 cm (3") großen Touchscreen durch Ihre Fotos, um diese auf dem Fernseher oder im Internet sofort und kabellos freizugeben.