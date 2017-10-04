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Auto-Audio/Videosystem

CED1910BT/12

2.8

| (8) Bewertungen

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

Der Philips CED1910BT bietet ein 15,7 cm (6,2") Farbdisplay zur Video- und Fotowiedergabe für ultimative Unterhaltung in Ihrem Auto. Genießen Sie Filme und Musik von mehreren Quellen, und verpassen Sie dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger keinen Anruf.

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Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

  • 15,7 cm (6.2") Touchscreen

  • Bluetooth

Für die Wiedergabe von Filmen auf DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD sowie im DivX®- und MPEG4-Format

Für die Wiedergabe von Filmen auf DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD sowie im DivX®- und MPEG4-Format

Der Philips Player ist kompatibel mit den meisten DVDs und CDs auf dem Markt. DVD+/-R nimmt die beiden handelsüblichen Formate für beschreibbare DVDs an. Ebenso kann DVD+/-RW beide Formate wiedergeben. Die Qualität einer SVCD (Super VideoCD) gibt dank der höheren Auflösung schärfere Bilder wieder als eine VCD. MPEG4 wurde entwickelt, um Videos in DVD-Qualität (MPEG-2) bei geringerer Datenübertragungsrate und kleineren Dateigrößen wiederzugeben. Der DivX-Codec ist eine fortschrittliche MPEG4-basierte Videokomprimierungstechnologie, die die Größe digitaler Videos verringert, während eine hohe Bildqualität beibehalten wird.

Display mit hoher Auflösung mit WVGA LCD-Display

Das Philips CarStudio AV-System für das Auto bietet ein WVGA (800 x 480 Pixel) LCD-Display mit hoher Auflösung. Klar und hell liefert das Display schärfste Bilder auf einer intelligenten Benutzeroberfläche und ermöglicht die Videowiedergabe von verschiedenen Multimedia-Quellen. Auch für Diashows Ihrer Lieblingsfotos ist es bestens geeignet. Eine Auswahl an verschiedenen Hintergründen und Farbthemen bietet Ihnen die beste Atmosphäre in Ihrem Auto.

FullSound erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

FullSound erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

Die innovative FullSound-Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.8

von 5

8

Bewertungen

5

04/10/2017

Suisse

Suisse

Bien mais pourrait être mieux

Manque de performance, manque le dab+. Merci de me faire savoir si un adaptateur dab+ existe pour cet autoradio Philips CED1910BT.

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Diese Bewertung wurde für CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

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14/12/2015

France

France

Du bon et du moins bon

Produit bien fini, bon son, relativement simple d'utilisation. Mais notice trop succincte, mal traduite, incomplète, voire inexistante sur la partie GPS. Lorsque j'ai allumé mon GPS, c'est un logiciel TAKARA avec le gros logo TAKARA qui est une marque bas de gamme, déçu! Alors que j'avais lu sur un comparatif qu'il s'agissait d'une cartographie Tomtom. Manque un bouton d'accès direct à la caméra de recul.

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09/01/2018

France

France

Probleme de lecture video impossible de mettre le poste a jour et impossible d'avoir une réponse de votre part

Donc du coup j'ai un autoradio video qui lit les divx les dvd ect mais pas d'image que le son et pas de mise a jour comme decrit dans le bouquin pas de réponse de votre part donc dsl d'etre un peu decue

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