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CP0362
Bartkamm für OneBlade
Dieser Kammaufsatz ist für Ihren OneBlade geeignet und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
MG9530/15
S7887/78
QP2724/23
QP2834/23
QP2834/31
QP2724/17
QP1324/30
grau
Länge: 1 mm
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.