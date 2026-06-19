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OneBladeBartkamm 1 mm

CP0362

Bartkamm für OneBlade

Dieser Kammaufsatz ist für Ihren OneBlade geeignet und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.

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Kompatible Produkte
OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/14

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000, generalüberholt

MG9540/15R1

Multigroom series 9000

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Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7887/78

OneBlade 360

OneBlade 360
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OneBlade 360

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QP2834/23

OneBlade 360

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QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/17

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Bartkamm für OneBlade

  • grau

  • Länge: 1 mm

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