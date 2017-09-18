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Eingestellt
Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound
Tauchen Sie ein in großartigen Sound von diesem beeindruckenden Philips Dockingstation-System bestehend aus einem 2.1-Lautsprechersystem, einem leistungsstarken, integrierten Subwoofer und mit einer Ausgangsleistung von 120 W. Auf der Oberseite dieses eleganten und einzigartigen Lautsprechers befindet sich eine leicht zugängliche Dockingstation für iPod/iPhone/iPad.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Einzigartiges Tower-Design speziell für Ihren Lifestyle
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst
18/01/2012
France
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 Station d'accueil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 Station d'accueil verfasst
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC5070 dockinggeluidssysteem verfasst
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