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Eingestellt

Docking-Soundsystem

DC5070/10

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound

Tauchen Sie ein in großartigen Sound von diesem beeindruckenden Philips Dockingstation-System bestehend aus einem 2.1-Lautsprechersystem, einem leistungsstarken, integrierten Subwoofer und mit einer Ausgangsleistung von 120 W. Auf der Oberseite dieses eleganten und einzigartigen Lautsprechers befindet sich eine leicht zugängliche Dockingstation für iPod/iPhone/iPad.

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Begeistert von Sound

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit perfektem Sound

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

120 W RMS Gesamtausgangsleistung

120 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Einzigartiges Tower-Design speziell für Ihren Lifestyle

Einzigartiges Tower-Design speziell für Ihren Lifestyle

Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod

Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod

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Bewertungen

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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC5070 sistema docking verfasst

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18/01/2012

France

France

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Diese Bewertung wurde für DC5070 Station d'accueil verfasst

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10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC5070 dockinggeluidssysteem verfasst

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