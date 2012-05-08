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Eingestellt
Begeistert von Sound
Mit dem Philips Komponenten-HiFi-System können Sie nicht nur Musik von Ihrem iPhone/iPod wiedergeben, Sie können das Gerät auch aufladen. Qualitativ hochwertige schwarze Hochglanz-Lautsprecher und das Aluminiumgehäuse verleihen dem System eine gewisse Eleganz, während Kalotten-Hochtöner einen detailgetreuen natürlichen Sound garantieren.
Dockingstation für iPhone/iPod
Kalotten-Hochtöner
100 W
Dieses System hat eine 100 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
4.7
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
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Diese Bewertung wurde für DCM713 Component micro Hi-Fi system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM713 Chaîne Hi-Fi verfasst
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Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
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