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Eingestellt

Komponenten-HiFi-Anlage

DCM713/12

4.7

| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Mit dem Philips Komponenten-HiFi-System können Sie nicht nur Musik von Ihrem iPhone/iPod wiedergeben, Sie können das Gerät auch aufladen. Qualitativ hochwertige schwarze Hochglanz-Lautsprecher und das Aluminiumgehäuse verleihen dem System eine gewisse Eleganz, während Kalotten-Hochtöner einen detailgetreuen natürlichen Sound garantieren.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie HiFi-Musik

Begeistert von Sound

  • Dockingstation für iPhone/iPod

  • Kalotten-Hochtöner

  • 100 W

100 W RMS Gesamtausgangsleistung

100 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System hat eine 100 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound

Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM713 Component micro Hi-Fi system verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM713 Component micro Hi-Fi system verfasst

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM713 Chaîne Hi-Fi verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM713 Chaîne Hi-Fi verfasst

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM713 Chaîne Hi-Fi verfasst

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