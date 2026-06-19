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DLC4561CB/00
Hochwertiges USB-C auf USB-C-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 2 Metern für zusätzliche Flexibilität während Sie Geräte mit USB-C aufladen. Unterstützt 65-W-Ladungen von Laptops mit GaN-Ladegerät.
Synchronisieren und Aufladen
2 m
Schwarz
USB-C-Anschluss für schnelles Laden mit Ihren aktuellsten Typ-C-kompatiblen Geräten
Kunststoffummanteltes Kabel für zusätzliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Bewertungen