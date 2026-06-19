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Eingestellt
DLC5532C/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C auf USB-C-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 1 Meter für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen von USB-C-fähigen Geräten
Synchronisieren und Aufladen
1 m
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
USB-C-Anschluss für schnelles Laden mit Ihren aktuellsten Typ-C-kompatiblen Geräten
Bewertungen