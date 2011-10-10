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Bildschirm-Schutz

DLN1716/10

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schützen Sie Ihr iPad-Display

Verwenden Sie die klare Folie, um den Multi-Touch-Glasbildschirm Ihres iPad zu schützen. Unser Bildschirm-Schutz ist zwar nahezu unsichtbar, macht aber dennoch den Unterschied. Das revolutionäre IPS-Display wird nicht beeinträchtigt, sodass Sie aus jedem Blickwinkel klare, lebendige Bilder genießen können.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem kristallklaren Bildschirm-Schutz

Schützen Sie Ihr iPad-Display

  • Kristallklar

  • für Ihr iPad

Transparente Folie für einen unsichtbaren Schutz des Bildschirms

Die transparente Folie bietet eine unsichtbare Schutzschicht vor Kratzern und Staub für den Bildschirm Ihres Geräts. Dank statischer Haftung kann sie einfach angebracht und entfernt werden, ohne dabei klebrige Rückstände zu hinterlassen.

Glättkarte zur einfachen Anbringung im Lieferumfang enthalten

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Glättkarte, um vorsichtig Luftblasen zu entfernen, die sich möglicherweise beim Anbringen des Films unter der Folie gebildet haben.

Statische Haftung für ein einfaches Anbringen und Entfernen

Da die Schutzfolie statische Haftung nutzt, kann sie einfach angebracht, neu ausgerichtet und entfernt werden, ohne dabei klebrige Rückstände auf dem Bildschirm zu hinterlassen.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 265.5 kB
  • 21 April 2024

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