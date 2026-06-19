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Eingestellt
DLN1769/10
Praktischer Schutz
Praktisch für unterwegs. Die schlanke Hülle aus robustem Nylon mit weichem Innenfutter schützt als eigenständige Tasche oder innerhalb einer anderen Tasche. Der verstellbare Trageriemen ist nicht nur bequem sondern lässt sich auch auf Kopfstützen anbringen für Entertainment im Auto.
für iPad und iPad 2
Diese Tasche besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Nylon und bietet somit Schutz und Eleganz.
Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.
Die dehnbare Innentasche ist nützlich, um einen Ausweis, Bargeld oder Schlüssel aufzubewahren, und wird mit einem schmalen Reißverschluss verschlossen.
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