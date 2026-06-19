ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

Transporttasche

DLN1769/10

Praktischer Schutz

Praktisch für unterwegs. Die schlanke Hülle aus robustem Nylon mit weichem Innenfutter schützt als eigenständige Tasche oder innerhalb einer anderen Tasche. Der verstellbare Trageriemen ist nicht nur bequem sondern lässt sich auch auf Kopfstützen anbringen für Entertainment im Auto.

Alle Vorteile anzeigen

für eine multifunktionale Verwendung

Praktischer Schutz

  • für iPad und iPad 2

Außenmaterial modernes Nylon

Diese Tasche besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Nylon und bietet somit Schutz und Eleganz.

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Dehnbare Innentasche mit Reißverschluss für Ausweis, Schlüssel oder Bargeld

Die dehnbare Innentasche ist nützlich, um einen Ausweis, Bargeld oder Schlüssel aufzubewahren, und wird mit einem schmalen Reißverschluss verschlossen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.