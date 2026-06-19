Ultradünne Tasche

Diese schlanke Hartschalentasche ist nicht nur robust, sondern auch sehr leicht, für anhaltenden Schutz Ihres iPads und hohen Tragekomfort für unterwegs. Harter Kunststoff schützt die Rückseite und die Kanten Ihres Geräts, während Sie gleichzeitig vollständigen Zugriff auf die Bedienelemente haben.