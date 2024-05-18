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Eingestellt
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Mit USB-C 3A Schnellladung und Dual USB-A können Sie Ihr neuestes Gerät aufladen.
10.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Li-Polymer-Akku
Silber
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Verifizierter Käufer
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLP1810CV USB power bank verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-18
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Diese Bewertung wurde für DLP1810CV USB power bank verfasst
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