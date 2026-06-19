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DLP1930CB/00
Leistungsstarke Powerbank
Erhalten Sie jederzeit und überall Strom. 30.000 mAh große Kapazität für mehr als eine vollständige Ladung. 3 USB-Anschlüsse mit USB-A und USB-C. Schnelles Aufladen mit USB-C PD 3.0, max. 20 W Ausgangsleistung oder USB-A-Anschluss mit QC 3.0, max. 18 W Ausgangsleistung.
30.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
QC 3.0 und Power Delivery
Schwarz
LCD-Anzeige für den Ladestand
PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.
Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom
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