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  • Leistungsstarke Powerbank
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USB-Powerbank

DLP1930CW/00

Leistungsstarke Powerbank

Erhalten Sie jederzeit und überall Strom. 30.000 mAh große Kapazität für mehr als eine vollständige Ladung. 3 USB-Anschlüsse mit USB-A und USB-C. Schnelles Aufladen mit USB-C PD 3.0, max. 20 W Ausgangsleistung oder USB-A-Anschluss mit QC 3.0, max. 18 W Ausgangsleistung.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Leistungsstarke Powerbank

  • 30.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • QC 3.0 und Power Delivery

  • Weiß

LCD-Anzeige für den Ladestand

LCD-Anzeige für den Ladestand

Laden mit programmierbarem USB-C-Netzteil (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

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