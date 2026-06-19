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Eingestellt
DLP7717NB/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Ein leerer Handy-Akku ist kein Problem mehr – der ideale Reisepartner, der all Ihre Mobilgeräte mit Strom versorgt.
10.000 mAh
2 USB-Ladeanschlüsse
LCD-Display für die Betriebsanzeige
Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
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