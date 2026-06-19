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Eingestellt
DLP7721N/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Erhalten Sie jederzeit Zugang zu Strom – die zusätzliche Leistung für bis zu einer vollen Ladung. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. 20.000 mAh große Kapazität zum vollständigen Aufladen über das Telefon, auch zum Aufladen des Tablets.
20.000 mAh
Doppelter USB-Anschluss
Li-Polymer-Akku
Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Die dezente LED leuchtet sanft, sodass Sie auf einen Blick erkennen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
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