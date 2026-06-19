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Kabelloses Laden

DLP9017/00

Kabelloses Ladegerät

Kabellose Qi-Ladefunktion. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit der Oberfläche für eine optimale Position und schnellem Ladevorgang (max. 15 W), kein Kabelsalat.

Alle Vorteile anzeigen

Kabelloses Ladegerät

  • 15 W

  • Magnetring

  • Kabellose Qi-Ladefunktion

Kabelloses Ladegerät Ladegerät mit magnetischem Rand

Das kabellose Ladegerät ist mit einem magnetischen Rand ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung für MagSafe Produkte zu gewährleisten, die zum kabellosen Laden von Apple-Produkten verwendet werden.

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Rutschfestes Design

Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.

Technische Daten

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