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DLP9230NB/00
Kabelloses 3-in-1-Ladegerät
Laden Sie Ihr Smartphone, Ihre Uhr und AirPods gleichzeitig und kabellos mit diesem Schnellladegerät. 15 W maximale Leistung reduziert die Ladezeit Ihrer Mobilgeräte. 2,5 W und 5 W jeweils zum Laden Ihrer Uhr und AirPods.
15 W
Schnelle Ladefunktion
Kabellose Qi-Ladefunktion
Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.
Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.
Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.
Bewertungen
Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Ladezustand einschließlich des Hostgeräts und des Netzadapters ab.