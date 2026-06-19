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Kabelloses Qi-Ladegerät

DLP9230NW/00

Kabelloses 3-in-1-Ladegerät

Laden Sie Ihr Smartphone, Ihre Uhr und AirPods gleichzeitig und kabellos mit diesem Schnellladegerät. 15 W maximale Leistung reduziert die Ladezeit Ihrer Mobilgeräte. 2,5 W und 5 W jeweils zum Laden Ihrer Uhr und AirPods.

Alle Vorteile anzeigen

Schnelle Ladefunktion

Kabelloses 3-in-1-Ladegerät

  • 15 W

  • Schnelle Ladefunktion

  • Kabellose Qi-Ladefunktion

Kabellose Qi-Technologie

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.

Rutschfestes Design

Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.

Schnelles kabelloses Laden mit 15 W

Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Ladezustand einschließlich des Hostgeräts und des Netzadapters ab.