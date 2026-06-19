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Eingestellt
DLP9779TB/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit USB-C-Ausgang (20 W) und 15 W kabelloses Aufladen. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Legen Sie das Mobiltelefon flach auf den Magnetring für eine kabellose Aufladung.
10.000 mAh
mit kabelloser Ladefunktion
Typ-C-Anschluss
Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.
Das kabellose Ladegerät ist mit einem magnetischen Rand ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung für MagSafe Produkte zu gewährleisten, die zum kabellosen Laden von Apple-Produkten verwendet werden.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
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