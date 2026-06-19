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USB-Powerbank

DLP9779TB/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit USB-C-Ausgang (20 W) und 15 W kabelloses Aufladen. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Legen Sie das Mobiltelefon flach auf den Magnetring für eine kabellose Aufladung.

Alle Vorteile anzeigen

mit transparenter Gehäuseabdeckung.

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • mit kabelloser Ladefunktion

  • Typ-C-Anschluss

Schnelles kabelloses Laden mit 15 W

Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.

Kabelloses Ladegerät Ladegerät mit magnetischem Rand

Das kabellose Ladegerät ist mit einem magnetischen Rand ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung für MagSafe Produkte zu gewährleisten, die zum kabellosen Laden von Apple-Produkten verwendet werden.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

Technische Daten

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