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Eingestellt

Dockingstation

DS3100/12

3.8

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3100/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.8

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

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Diese Bewertung wurde für DS3100 Sistema docking con altoparlanti verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3100 Sistema docking con altoparlanti verfasst

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

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Diese Bewertung wurde für DS3100 altavoz base verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS3100 altavoz base verfasst

22/04/2013

Italia

Italia

Grandi qualità

Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!

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Diese Bewertung wurde für DS3100 docking speaker verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS3100 docking speaker verfasst

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