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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Bewertungen

Erfüllen Sie Ihr Zuhause drahtlos mit unglaublichem Sound

Der Docking-Lautsprecher DS8300 liefert unglaublichen Sound vom iPod/iPhone/iPad über den Lightning-Anschluss. Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Musik-, Gaming- und Videoerlebnis. Mit Bluetooth-Streaming können Sie überall im Raum großartigen Sound genießen.

Alle Vorteile anzeigen

Erfüllen Sie Ihr Zuhause drahtlos mit unglaublichem Sound

  • Bluetooth®

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

4

Bewertungen

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8300 Altavoz base con Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8300 Altavoz base con Bluetooth® verfasst

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst

25/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good while it lasted

Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.

Vorteile

Great sound and bass

Nachteile

Not built to last

Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst

Datum der Verwendung 2017-11-25

Diese Bewertung wurde für DS8300 docking speaker with Bluetooth® verfasst

Datum der Verwendung 2017-11-25

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