Ladestation in ansprechendem Design zur Wand- oder Tischmontage

Sie können den Philips Mini Vac bequem in der Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder sich auf dem Tisch befindet. So ist der Philips Mini Vac mit seinen leistungsstarken wiederaufladbaren Batterien jederzeit einsatzbereit.