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FC6144/01
Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutellosen Philips Akkusauger 7,2 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.
7,2-V-Akku
Zyklonisch ohne Beutel
Fugen- und Bürstenzubehör
Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.
Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
3.7
von 5
40
Bewertungen
Nobbi78
06/02/2021
Deutschland
Funktionen gut
Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Felixxx
02/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Praktisch und immer parat
Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Otto67
28/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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