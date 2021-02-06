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MiniVacHandstaubsauger

FC6144/01

3.7

| (40) Bewertungen

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutellosen Philips Akkusauger 7,2 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

Alle Vorteile anzeigen

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

  • 7,2-V-Akku

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • Fugen- und Bürstenzubehör

Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren

Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren

Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Technische Daten

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3.7

von 5

40

Bewertungen

06/02/2021

Deutschland

Deutschland

Funktionen gut

Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Praktisch und immer parat

Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/01/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!

Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger verfasst

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