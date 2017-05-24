[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Besonders toll finde ich, dass zum Handstaubsauger so ein umfangreiches Zubehör (mehrere Bürsten und Aufsätze) mitgeliefert wird. So ist er wirklich überall einsatzbereit - eben nicht nur für ein paar Krümelchen zuhause, sondern immer und überall, wo man ihn gerade braucht. Den Härtetest habe ich in unserem Familienauto durchgeführt. Als Eltern von 3 Kindern - davon 2 Kleinkinder -, die ab und zu auf längeren Fahrten auch im Auto essen dürfen. Da verfangen sich jede Menge Staub, Körnchen, Fusseln, Essensreste, etc. im Autoteppich. Bisher habe ich immer den großen Hausstaubsauger ins Auto geschleppt und mich mit dessem Gewicht abgeplagt. Mit dem MiniVac geht jetzt alles kinderleicht, ich strenge mich mit dem Gewicht nicht mehr so an und dazu gibt es schnell super Saugergebnisse, weil der Handstaubsauger so viel Power hat, dass alles im Nu weg gesaugt ist. Um unser Katzenklo herum - jeder Katzenbesitzer kennt es - liegen immer wieder Katzenstreuteilchen. Bei 3 Katzen unvermeidbar. Auch diese schnappt sich der MiniVac. Und auch die Krümel, die nach jedem Essen um den Sitzplatz unseres 3jährigen herum liegen sind mit diesem Handstaubsauger schnell entfernt, ohne dass ich jedes Mal den großen Hausstaubsauger bemühen muss. Der MiniVac ist eine tolle Zeitersparnis für uns, er ist leicht, kinderleicht in der Bedienung, hat unheimlich viel Power und dank des mitgelieferten Zubehörs überall einsetzbar. Absolute Kaufempfehlung!