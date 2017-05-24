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Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips Akkusauger 12 V für Haus und Auto. Der Zwei-Stufen-Zentrifugal-Luftstrom ohne Beutel garantiert lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.
12-V-Akku
Zyklonisch ohne Beutel
5 Zubehörteile und Aufbewahrungsbeutel
Für Heim und Auto (mit Autoadapter)
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Die leistungsfähigen, lange haltbaren Nickel-Metalhydrid-Akkus* (NiMH) des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
4.1
von 5
188
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
AN72
24/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr guter Handstaubsauger
Wir verwenden denn Handstaubsauger nur in der Wohnung. Da wir Katzen haben sind wir sehr angetan um die Katzenstreu und Haare vortlaufend zu entfernen. Mit der grossen auswHl von aufsätzen kommt man fast überall hin. Da ich gehbehindert bin, kann ich nun auch, bewaffnet mit dem Staubsauger, dazu beitragen das es sauber ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6149/01 Handstaubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Stegi
24/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr guter Handstaubsauger
Wir verwenden denn Handstaubsauger nur in der Wohnung. Da wir Katzen haben sind wir sehr angetan um die Katzenstreu und Haare vortlaufend zu entfernen. Mit der grossen auswHl von aufsätzen kommt man fast überall hin. Da ich gehbehindert bin, kann ich nun auch, bewaffnet mit dem Staubsauger, dazu beitragen das es sauber ist.
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Gilles
14/08/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Rundum gut bis super
Fürs Auge und in der Anwendung absolut super. Das alleeeinzige das vielleicht verbessert werden könnte, wäre das Gewicht des Gerätes. Das Handgerät ist für ältere Menschen etwas schwer. Ansonsten habe ich Freude daran und habe die ganze Station, Ladegerät und Handsauger an einem gut sichtbaren Platz aufgestellt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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