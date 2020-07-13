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FC6150/01
Entfernt sichtbar Schmutz und Staub.
Der Philips Handstaubsauger ermöglicht eine schnelle und einfache tägliche Reinigung. Seine Akkus sorgen für maximale Mobilität. Mit dem enthaltenen Zubehör lassen sich empfindliche Oberflächen und schwer erreichbare Stellen reinigen.
3,6 V
Weiß
2 Zubehörteile
Das 2-Stufen-Filtersystem sorgt dafür, dass der aufgesaugte Schmutz nicht wieder austreten kann. Der erste Filter erfasst den groben Schmutz, während der zweite Filter feinere Staubpartikel auffängt.
Die NiMH-Akkus des Handstaubsaugers sorgen im Vergleich zu Akkus mit "Memory-Effekt" für eine lange Verwendungsdauer.
Dank der Akkus kannst du überall reinigen, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.5
von 5
11
Bewertungen
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
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cagr
24/10/2016
Sverige
Verifizierter Käufer
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6150/01 Handdammsugare verfasst
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