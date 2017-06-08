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  • Entfernt sichtbar Schmutz und Staub.
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Eingestellt

MiniVacHandstaubsauger

FC6152/01

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt sichtbar Schmutz und Staub.
Der Philips Handstaubsauger ermöglicht eine schnelle und einfache tägliche Reinigung. Seine Akkus sorgen für maximale Mobilität. Mit dem enthaltenen Zubehör lassen sich empfindliche Oberflächen und schwer erreichbare Stellen reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

2-Stufen-Filtertechnologie für einfache Reinigung

Entfernt sichtbar Schmutz und Staub.

  • 3,6 V

  • Tiefschwarz und Blau

  • 2 Zubehörteile

  • Ladestation

2-Stufen-Filtersystem für optimale Reinigungsergebnisse

Das 2-Stufen-Filtersystem sorgt dafür, dass der aufgesaugte Schmutz nicht wieder austreten kann. Der erste Filter erfasst den groben Schmutz, während der zweite Filter feinere Staubpartikel auffängt.

NiMH-Akku für die tägliche Verwendung

Die NiMH-Akkus des Handstaubsaugers sorgen im Vergleich zu Akkus mit "Memory-Effekt" für eine lange Verwendungsdauer.

Kabelloser Betrieb ermöglicht 100 % Bewegungsfreiheit

Kabelloser Betrieb ermöglicht 100 % Bewegungsfreiheit

Dank der Akkus können Sie überall reinigen, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

08/06/2017

Portugal

Portugal

Design espectacular. Muito pratico.

Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil verfasst

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Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil verfasst

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