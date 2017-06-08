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Eingestellt
3,6 V
Tiefschwarz und Blau
2 Zubehörteile
Ladestation
Das 2-Stufen-Filtersystem sorgt dafür, dass der aufgesaugte Schmutz nicht wieder austreten kann. Der erste Filter erfasst den groben Schmutz, während der zweite Filter feinere Staubpartikel auffängt.
Die NiMH-Akkus des Handstaubsaugers sorgen im Vergleich zu Akkus mit "Memory-Effekt" für eine lange Verwendungsdauer.
Dank der Akkus können Sie überall reinigen, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
sghira
08/06/2017
Portugal
Design espectacular. Muito pratico.
Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil verfasst
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