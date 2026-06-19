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SSD

FM01SS050P/00

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

Alle Vorteile anzeigen

Dateien blitzschnell austauschen!

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 1 TB

  • Solid-State-Drive

Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit

So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.

Dateisynchronisierung zwischen dem gesamten PC und UFD

Dank der Synchronisierung aller Dateien auf dem PC können Sie mithilfe weniger Mausklicks überall auf Ihre Dokumente zugreifen und diese bearbeiten.

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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