Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches, benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Mit der SSD von Philips wird Ihr täglicher Betrieb durch eine bessere Reaktionsfähigkeit des Systems reibungsloser. SSD bietet auch eine sofortige Ladeleistung, was zu schnelleren Boot- und Anwendungsladezeiten führt.