ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Verpackungsfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

SSD

FM02SS050P/00

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches, benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Mit der SSD von Philips wird Ihr täglicher Betrieb durch eine bessere Reaktionsfähigkeit des Systems reibungsloser. SSD bietet auch eine sofortige Ladeleistung, was zu schnelleren Boot- und Anwendungsladezeiten führt.

Alle Vorteile anzeigen

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 2 TB

  • Solid-State-Drive

Automatische Dateikomprimierung für mehr Speicherkapazitäten

Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Extrem schnelle Datenübertragung SSD

Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten des Philips Solid-State-Laufwerks (SSD) werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.