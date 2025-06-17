Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
FM32MP45D/00
Klein und leicht für die Verwendung unterwegs
Diese kompakte Micro-SDHC-Karte unterstützt eine Speicherkapazität von 32 GB, einschließlich Klasse 10 UHS-I U1. Das Produkt enthält 2 Packungen mit Adapter.
32 GB
Klasse 10
UHS-I
Doppelpack
Mit der nützlichen Speicherkapazität von 32 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.
Dank der Leistung und der schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten dieser Klasse 10 SDHC-Karte müssen Sie nicht mehr lang auf die Übertragung Ihrer Daten warten!
1.0
von 5
2
Bewertungen
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Tarjetas SDHC verfasst
Datum der Verwendung 2025-05-17
Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Tarjetas SDHC verfasst
Datum der Verwendung 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Vorteile
aucun
Nachteile
produit non fiable
Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Cartes SDHC verfasst
Datum der Verwendung 2023-07-23
Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Cartes SDHC verfasst
Datum der Verwendung 2023-07-23