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USB-Stick

FM51FD001B/00

1

| (1) Bewertung

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

Alle Vorteile anzeigen

Dateien blitzschnell austauschen!

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit

So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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von 5

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Bewertung

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2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Diese Bewertung wurde für FM51FD001B USB-Stick verfasst

Datum der Verwendung 2025-11-14

Diese Bewertung wurde für FM51FD001B USB-Stick verfasst

Datum der Verwendung 2025-11-14

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