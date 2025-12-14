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Eingestellt
FM51FD001B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.
512 GB
Vivid Edition 3.0
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
1.0
von 5
1
Bewertung
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Diese Bewertung wurde für FM51FD001B USB-Stick verfasst
Datum der Verwendung 2025-11-14
Diese Bewertung wurde für FM51FD001B USB-Stick verfasst
Datum der Verwendung 2025-11-14