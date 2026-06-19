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Eingestellt
FM51FD75B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick SNOW Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
512 GB
Snow Edition 3.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 512 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
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