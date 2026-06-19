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SSD

FM51SS050P/00

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

Alle Vorteile anzeigen

Dateien blitzschnell austauschen!

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 512 GB

  • Solid-State-Drive

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

Automatische Dateikomprimierung für mehr Speicherkapazitäten

Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.

Technische Daten

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