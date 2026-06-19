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        USB-Stick

        FM64FD05E/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick VIVID Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 64 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Dreierpack

        64 GB Speicherkapazität für große Dateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien

        Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

        Technische Daten

        Handbücher und Dokumentation

        Landesspezifische Werbebroschüre

        • PDF Datei, 106.7 kB
        • 24 August 2026

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