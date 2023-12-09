Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
FM64MP45D/00
Klein und leicht für die Verwendung unterwegs
Diese kompakte Micro-SDXC-Karte unterstützt eine Speicherkapazität von 64 GB, einschließlich Klasse 10 UHS-I U1. Das Produkt enthält 2 Packungen mit Adapter.
64 GB
Klasse 10
UHS-I
Doppelpack
Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.
1.0
von 5
1
Bewertung
boosman
09/12/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Vorteile
0
Nachteile
1000
Diese Bewertung wurde für FM64MP45D SDXC-kaarten verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-09
Diese Bewertung wurde für FM64MP45D SDXC-kaarten verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-09