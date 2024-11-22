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FY4440/30
Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag
Unsere 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohle- und Vorfilter sorgt dafür, dass du vor Bakterien, Pollen, Staub, PM2,5, Tierhaaren und Gasen geschützt bist.
Lebensdauer von bis zu 36 Monaten
HEPA- und Aktivkohlefilter, Vorfilter
Filtert 99,97 % bei 0,003 μm
Filtert Gase und Gerüche
Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät konzipiert. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.
Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.
Der zylindrische 3-in-1-Filter enthält drei Filterschichten, damit das Gerät eine gleichbleibend hohe Leistung bringt (6). Die optimale Kombination aus unserem Aktivkohle-, HEPA- und Vorfilter entfernt Schadstoffe, Viren, Allergene und Bakterien aus der Luft. Wir empfehlen, alle drei Filter gleichzeitig auszutauschen, um reinere Luft zu atmen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
1.2
von 5
5
Bewertungen
java427
22/11/2024
Portugal
Produto descontinuado só para Portugal
Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável
Vorteile
Duradouro, filtra bem
Nachteile
Descontinuado
Diese Bewertung wurde für Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado verfasst
Datum der Verwendung 2024-05-22
Diese Bewertung wurde für Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado verfasst
Datum der Verwendung 2024-05-22
Tino7272
24/10/2026
Deutschland
Ganz schwach
Viel zu teuer, einfach ein Armutszeugnis für Philips
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Enfurecido12
02/07/2026
España
Precio abusivo
Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1 verfasst
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1 verfasst
(1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar
(3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist
(4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter
(5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.
(6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde
(7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.
(8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.